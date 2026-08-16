        Події

        Винищувач НАТО збив черговий безпілотник над Румунією

        Віктор Алєксєєв
        16 Серпня 2026 10:50
        читать на русском →
        Фрагменти збитих на території Румунії дронів виставлені в Міністерстві закордонних справ Румунії, 27 липня 2026 року / Фото: Romanian Foreign Ministry
        Фрагменти збитих на території Румунії дронів виставлені в Міністерстві закордонних справ Румунії, 27 липня 2026 року / Фото: Romanian Foreign Ministry

        Іспанський винищувач F-18, який виконував місію повітряного патрулювання НАТО, вранці 16 серпня збив безпілотник, що незаконно увійшов у повітряний простір Румунії.

        Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство оборони Румунії.

        За даними відомства, румунські радари зафіксували дрон, коли він увійшов у повітряний простір країни з боку сусідньої Молдови приблизно за 24 кілометри на північ від міста Галац.

        Реклама
        Реклама

        Іспанський F-18 встановив радіолокаційний контакт із ціллю та отримав дозвіл на її ураження. Безпілотник був збитий о 05:01.

        У Міноборони Румунії не уточнили походження дрона. За попередніми даними, його уламки впали в незаселеній місцевості між двома селами.

        Це вже четвертий безпілотник, збитий над Румунією цього року. У липні румунські винищувачі F-16 вперше з початку повномасштабної війни збили три російські дрони, які порушили повітряний простір країни.

        Румунія має спільний кордон з Україною і протягом останніх років неодноразово фіксувала порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками.

        У травні російський дрон влучив у багатоквартирний будинок у Галаці під час атаки на Україну. Тоді поранення дістали двоє людей.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov