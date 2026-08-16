Винищувач НАТО збив черговий безпілотник над Румунією

Іспанський винищувач F-18, який виконував місію повітряного патрулювання НАТО, вранці 16 серпня збив безпілотник, що незаконно увійшов у повітряний простір Румунії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство оборони Румунії.

За даними відомства, румунські радари зафіксували дрон, коли він увійшов у повітряний простір країни з боку сусідньої Молдови приблизно за 24 кілометри на північ від міста Галац.

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Іспанський F-18 встановив радіолокаційний контакт із ціллю та отримав дозвіл на її ураження. Безпілотник був збитий о 05:01.

У Міноборони Румунії не уточнили походження дрона. За попередніми даними, його уламки впали в незаселеній місцевості між двома селами.

Це вже четвертий безпілотник, збитий над Румунією цього року. У липні румунські винищувачі F-16 вперше з початку повномасштабної війни збили три російські дрони, які порушили повітряний простір країни.

Румунія має спільний кордон з Україною і протягом останніх років неодноразово фіксувала порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками.

У травні російський дрон влучив у багатоквартирний будинок у Галаці під час атаки на Україну. Тоді поранення дістали двоє людей.