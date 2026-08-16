На Дніпропетровщині внаслідок російських атак загинула людина, ще 14 постраждали

У ніч на 16 серпня російські війська понад 20 разів атакували Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще 14 дістали поранення.

Про це повідомили у ДСНС та начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Кривому Розі внаслідок удару було пошкоджене промислове підприємство. Одна людина загинула, ще 13 постраждали.

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48-річного чоловіка у важкому стані доправили до лікарні. Ще десятьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості. Інші проходять медичне обстеження.

Після атак також виникли пожежі у Широківській та Грушівській громадах Криворізького району.

У Нікопольському районі під ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади.

Там постраждав 55-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені об’єкти інфраструктури, підприємство, багатоквартирний будинок та приватна оселя. Також виникли пожежі.

Рятувальники ліквідували наслідки російських атак.