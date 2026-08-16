РФ атакувала Київ, Кременчук і Кривий Ріг ракетами та понад сотнею дронів

У ніч на 16 серпня російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку на Україну, застосувавши протикорабельні, балістичні та авіаційні ракети, а також понад сотню ударних безпілотників.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, із 18:00 15 серпня противник атакував Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М», С-400 та KN-23, керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

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Крім того, російські війська запустили 106 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, дрони «Гербера» та безпілотники-імітатори типу «Пародія».

Основними напрямками удару стали Київська, Полтавська та Дніпропетровська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00, за попередніми даними, сили протиповітряної оборони збили або подавили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 85 ворожих безпілотників типу Shahed, «Гербера» й інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі України.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях. Ще на трьох локаціях впали уламки збитих повітряних цілей.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває: станом на ранок у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.