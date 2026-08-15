“Не перетворюйтеся на ще одну Росію”: Притула звернувся до поляків через напади на українців

Відомий український телеведучий, волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула звернувся до польського суспільства через почастішання повідомлень про напади на українців. Він закликав Польщу зупинити поширення антиукраїнських настроїв і не допустити подальшої ескалації насильства.

Про це Притула написав у Facebook.

Волонтер згадав кілька нещодавніх інцидентів: напад літнього чоловіка на українку в Гдині, побиття української пари біля магазину у Вроцлаві, а також заяву матері української дівчини про те, що у Варшаві її доньці вибили два зуби після того, як почули її акцент.

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На думку Притули, такі випадки вже не можна сприймати як поодинокі. Він назвав ситуацію небезпечною тенденцією та попередив, що подальша дегуманізація українців може призвести до ще більшого насильства.

«Градус ненависті близький до того, що завтра-післязавтра погроми українців у Польщі будуть буденно-нормальним явищем», — написав він.

Притула порівняв поширення антиукраїнської риторики у Польщі з тим, як у Росії перед початком повномасштабної війни роками зневажали українську історію, навішували на українців ярлики та називали їх «нацистами». Водночас волонтер наголосив, що українці не відповідають насильством проти поляків.

Він також нагадав про поляків, які допомагають Україні: добровольців у складі українських підрозділів, волонтерів, які загинули внаслідок російських атак, а також родини, що після початку повномасштабної війни прихистили українських біженців.

На переконання Притули, Польща й Україна можуть створити потужний економічний і військовий союз у Європі, спільно розвивати оборонну промисловість, культурні зв’язки та торгівлю.

«Далі є тільки два варіанти розвитку подій: або Польща прикручує антиукраїнські настрої та повертає статус найнадійнішого партнера України, або перетворюється на ще одну Росію», — заявив волонтер, додавши, що українці й поляки залишатимуться сусідами назавжди.

За даними польської поліції, у першій половині 2026 року надійшло 180 повідомлень про ймовірні злочини на ґрунті ненависті проти громадян України. Це більш ніж на 30% перевищує показник за аналогічний період 2025 року. Водночас ці цифри стосуються заяв, а не підтверджених вироками злочинів.

Після нападу на українську пару у Вроцлаві правоохоронці затримали підозрюваних. Їм висунули обвинувачення у застосуванні насильства через національність потерпілих. У справі про напад на українку в Гдині поліція затримала 76-річного чоловіка, однак заявила, що наявні матеріали поки не підтверджують мотиву національної ненависті. Інцидент у Варшаві наразі відомий переважно зі слів матері постраждалої дівчини, а ймовірних нападників ще не встановили.

На початку серпня у 25 польських містах відбулися акції проти насильства та ксенофобії. Польські урядовці й дослідники також попереджають, що Росія використовує історичні суперечки між Києвом і Варшавою та штучно поширює антиукраїнські матеріали в польськомовному сегменті соцмереж.