        Суспільство

        Спека повертається: в Україні 16 серпня температура підніметься до +32°

        Сергій Бордовський
        15 Серпня 2026 21:02
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        Ілюстративне фото: Сергій Козлов/Facebook
        Ілюстративне фото: Сергій Козлов/Facebook

        У неділю, 16 серпня, в Україні очікується суха та спекотна погода. Вдень температура повітря підніметься до +27…+32°.

        Опадів синоптики не прогнозують, повідомляє Укргідрометцентр.

        По всій території країни очікується невелика хмарність. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 метрів за секунду.

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        Уночі температура становитиме +11…+16°, а вдень повітря прогріється до +27…+32°.

        У Київській області також буде сухо та малохмарно. Уночі синоптики прогнозують +11…+16°, удень — від +27° до +32°.

        У Києві вночі очікується +14…+16°, а вдень температура триматиметься близько +30°. Опадів у столиці не прогнозують.


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