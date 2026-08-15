Спека повертається: в Україні 16 серпня температура підніметься до +32°

У неділю, 16 серпня, в Україні очікується суха та спекотна погода. Вдень температура повітря підніметься до +27…+32°.

Опадів синоптики не прогнозують, повідомляє Укргідрометцентр.

По всій території країни очікується невелика хмарність. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 метрів за секунду.

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Уночі температура становитиме +11…+16°, а вдень повітря прогріється до +27…+32°.

У Київській області також буде сухо та малохмарно. Уночі синоптики прогнозують +11…+16°, удень — від +27° до +32°.

У Києві вночі очікується +14…+16°, а вдень температура триматиметься близько +30°. Опадів у столиці не прогнозують.