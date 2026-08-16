У Києві внаслідок російської атаки постраждали щонайменше троє людей

У ніч на 16 серпня російські війська атакували Київ. Внаслідок обстрілу в Оболонському та Голосіївському районах столиці виникли пожежі та зафіксовані руйнування.

Про це повідомили у ДСНС. За останніми даними рятувальників, кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до трьох людей.

В Оболонському районі масштабна пожежа виникла на території одного з ринків. На іншій локації вибухова хвиля спричинила незначні руйнування будівлі, проте займання не сталося.

Реклама

Реклама

Також в Оболонському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

У Голосіївському районі пожежа виникла на території нежитлової будівлі. Рятувальникам вдалося локалізувати загоряння.

У ДСНС зазначили, що рятувальники та інші відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки нічної російської атаки. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.