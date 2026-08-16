Ракетний удар по “АрселорМіттал Кривий Ріг”: частково зупинено виробництво, є загиблі

У ніч на 16 серпня російські війська завдали ракетного удару по ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 13 співробітників підприємства та підрядних організацій дістали поранення.

Про це повідомили на офіційній сторінці ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у Facebook.

Спочатку на підприємстві повідомляли про одного загиблого. Станом на 10:16 під час пошукових робіт знайшли тіло ще однієї людини. Таким чином, кількість загиблих зросла до двох.

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Після удару на підприємстві ввели в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці працюють пожежники, рятувальники, медики та фахівці з охорони праці. Пораненим надають необхідну медичну допомогу в лікарнях міста.

Внаслідок атаки пошкоджені основні виробничі об’єкти енергетичного та доменного виробництва. Виробничі процеси на заводі частково зупинені.

Фахівці підприємства оцінюють масштаби завданих пошкоджень, а також можливості та строки відновлення роботи.

У компанії наголосили, що «АрселорМіттал Кривий Ріг» є цивільним об’єктом гірничо-металургійної промисловості.

У 2022 році підприємство вже зазнавало ракетного удару. Тоді було зруйновано сортопрокатний цех і загинув один із працівників заводу.