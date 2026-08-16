Масована атака дронів на Москву: у Підмосков’ї спалахнули великі склади

У ніч на 16 серпня Москва та Московська область зазнали однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Російська влада заявила про сотні дронів, які прямували в напрямку столичного регіону, а в Підмосков’ї після влучань спалахнули великі складські комплекси.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна та губернатора Московської області Андрія Воробйова.

За словами Собяніна, з вечора 15 серпня до 06:30 ранку 16 серпня в напрямку Московського регіону нібито летіли близько 600 безпілотників. Він стверджує, що 201 із них було знищено в Московському регіоні.

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У селі Коледіно міського округу Подольськ безпілотник влучив у склад Wildberries на території індустріального парку. Після удару на об’єкті виникла масштабна пожежа. За даними російських медіа, площа складського комплексу перевищує 200 тисяч квадратних метрів, його називають найбільшим складом маркетплейсу Wildberries.

Невероятное зрелище, извержение подмосковного Вайлдберриз. Зеваки фотографируют 8-е чудо света.

Недалеко дымит еще один поменьше, в Домодедово. pic.twitter.com/2JHkGoaWQM — Helen Hatress (@HHatress) August 16, 2026

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що співробітників складу перед атакою вивели в укриття, тому, за попередніми даними, постраждалих серед них немає.

Ще одна пожежа виникла в Домодєдово, де, за інформацією російської влади, був атакований склад із медикаментами.

Wildberries раніше вже зазнавав атак безпілотників. Російські медіа пов’язували удари по логістичних об’єктах компанії з тим, що через маркетплейс продаються товари військового призначення. 28 липня під час атаки дронів пожежа також виникла поблизу логістичного центру Wildberries у Коледіно.

Українська сторона на момент публікації офіційно не коментувала цю атаку.