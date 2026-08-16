На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 18 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селищі Шевченкове поранення дістали чоловіки віком 50 і 65 років. У селі Сподобівка Шевченківської громади постраждав 61-річний чоловік, а в Аркадіївці цієї ж громади — 51-річний чоловік.

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За даними ОВА, протягом доби російські війська застосували по Харківщині одну ракету, шість керованих авіабомб, 12 безпілотників типу «Герань-2», по одному дрону типу «Ланцет» і «Молнія», п’ять FPV-дронів, а також ще 45 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Богодухівському районі пошкоджені медичний заклад, приватний будинок та два автомобілі.

У Куп’янському районі пошкоджені складська будівля, два автомобілі, два приватні будинки та багатоквартирний будинок.

В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, у Харківському — дві складські будівлі, два приватні будинки та гараж.

У Лозівському районі пошкоджені магазин і будівля пошти, а в Чугуївському — п’ять господарчих споруд, ангар, автомобіль і трактор.