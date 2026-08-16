Ярослава Магучіх втретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль чемпіонату Європи-2026 у стрибках у висоту. Для українки це вже третій поспіль титул чемпіонки Європи.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Магучіх розпочала виступ у фіналі з висоти 1,92 метра, яку взяла з першої спроби. Планка на 1,95 м підкорилася українці з другої спроби, а 1,97 м вона взяла з першого стрибка. Цього результату виявилося достатньо для перемоги.

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У статусі чемпіонки Магучіх спробувала подолати висоту 2,01 м, однак усі три спроби були невдалими.

Ще одна українка Ірина Геращенко завершила фінал на п’ятому місці. Вона подолала висоту 1,92 м, але не змогла взяти 1,95 м. Для Геращенко це був перший великий міжнародний старт після повернення до змагань після народження дитини.

Магучіх виграла чемпіонат Європи втретє поспіль — після перемог у 2022 та 2024 роках. Третім титулом українка також повторила рекорд за кількістю перемог у жіночих стрибках у висоту на чемпіонатах Європи.

Після фіналу Магучіх зазначила, що для неї особливо важливо здобувати золоті нагороди для України під час повномасштабної війни. Водночас спортсменка визнала, що хотіла показати вищий результат, але головним назвала здобуту медаль.