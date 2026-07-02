Українка Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська встановила світовий рекорд у спортивній ходьбі на одну милю. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Рекордний результат українка показала на турнірі “срібної” серії Континентального туру в Австрії.

Оляновська фінішувала першою з часом 6:10.09 хвилини. Завдяки цьому 33-річна спортсменка перевершила попередній світовий рекорд одразу на 6,63 секунди.

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Попередній найкращий показник на дистанції одна миля тримався з 1990 року. Він належав литовській легкоатлетці Саді Ейдікіте, яка у складі команди СРСР перемогла на змаганнях у Каунасі з результатом 6:16.72 хвилини.

До старту в Австрії Оляновська підходила у статусі чинної володарки світового рекорду на дистанції 5000 метрів. Цей результат українська легкоатлетка встановила у лютому 2026 року.

Найкращі результати на дистанції одна миля серед жінок: