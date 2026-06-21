Магучіх перемогла на етапі континентального туру Нідерландах

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх провела перший старт за три тижні — виступила на Іграх FBK-2026 у Нідерландах.

Як повідомляє Суспільне Спорт, змагання для Магучіх стали другими в літньому сезоні після етапу Діамантової ліги в Рабаті, де вона виграла з результатом 1.97 метра. Наступним стартом став етап “золотого” Континентального туру світової серії — в неділю, 21 червня в нідерландському Хенгело.

Магучіх розпочала змагання з висоти 1.91 метра, яку підкорила з другої спроби. На цій висоті у секторі залишилася тільки одна суперниця — кубинка Даксі Брісон, яка подолала її з третьої спроби.

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Після цього українка з другої спроби перелетіла через планку 1.94 метра, а кубинка з планкою не поралася. У статусі переможниці Магучіх намагалася стрибнути на 2 метри, однак у трьох спробах їй не вдалося взяти цю висоту.

Завдяки перемозі Магучіх продовжила свою виграшну серію у сезоні-2026 до шести стартів, враховуючи результати в приміщенні. Найвище у 2026 році Магучіх стрибала на Меморіалі Дем’янюка — її 2.03 м, показані у Львові є найкращим результатом сезону в світі.

Після змагань у Нідерландах Магучіх заявлена на старт “золотого” етапу Континентального туру в Загребі в середу, 24 червня.