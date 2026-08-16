The Sunday Times: Україна вперше застосувала британські дрони для ударів в глиб Росії

Українські військові вперше почали застосовувати безпілотники британського виробництва для далекобійних ударів по промислових та військових об’єктах на території Росії.

Про це пише The Sunday Times із посиланням на кілька джерел у Збройних силах України. За їхніми даними, британські безпілотники використовувалися в таких операціях протягом останніх шести місяців.

Зокрема, серед цілей ударів із застосуванням британських дронів були нафтопереробні заводи у Волгограді та Ярославлі.

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Для далекобійних атак використовувався реактивний безпілотник Nyan, розроблений компанією Callen-Lenz, яка входить до британської оборонної групи BAE Systems. Також Україна отримала дрони ще одного британського виробника, назву якого The Sunday Times не розкриває з міркувань безпеки.

За даними видання, другий тип британського безпілотника запускається за допомогою катапульти та має дальність польоту понад 600 миль — близько 965 кілометрів. Nyan має реактивний двигун і вже перебуває на озброєнні Великої Британії.

Джерело в українських військових зазначило, що основою далекобійних ударів залишаються безпілотники українського виробництва, однак нові британські системи також демонструють високу ефективність.

У The Sunday Times називають використання британських дронів новим етапом військової співпраці Києва та Лондона. Раніше Велика Британія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow, однак їхні запаси обмежені, а вартість однієї ракети значно перевищує вартість ударного безпілотника.

Британські дрони вже застосовувалися Україною на окупованих територіях. Зокрема, у квітні стало відомо про використання важкого транспортного дрона T-150 виробництва Malloy Aeronautics для знищення мосту через річку Конка на окупованій частині Херсонської області.

Видання зазначає, що Москва неодноразово називала застосування західної далекобійної зброї по території Росії «червоною лінією». Військові експерти не виключають, що Росія може посилити гібридні операції проти британських компаній та інших об’єктів у відповідь на участь Великої Британії в програмі далекобійних ударів України.