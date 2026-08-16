У Києві після російської атаки вигоріли павільйони книжкового ринку

У ніч на 16 серпня російські війська завдали удару по книжковому ринку в Києві. Внаслідок атаки постраждали троє людей, вигоріли кілька рядів торговельних павільйонів.

Про це повідомляє hromadske. За словами речника ДСНС у Києві Павла Петрова, внаслідок атаки на ринок постраждали троє людей.

Пожежу на місці удару вже загасили. Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції, поруч чергують бригади екстреної медичної допомоги.

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У кількох рядах торговельних павільйонів приміщення вигоріли повністю, в інших вибиті та пошкоджені вікна. Частина книжок після пожежі продовжувала тліти.

Окрім книжкових магазинів, постраждали торговельні точки з текстилем, прикрасами, одягом та взуттям.

Одна з власниць книжкового магазину розповіла, що продавала підручники з іноземних мов для школярів і готувалася до початку нового навчального року. За її словами, після пожежі товар фактично знищений.

Інша продавчиня, магазин якої згорів повністю, оцінила збитки більш ніж у мільйон гривень. У торговельній точці зберігалася медична література, вартість окремих видань сягала близько п’яти тисяч гривень.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.