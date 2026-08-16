Угорщина: у ДТП з польським автобусом загинули 12 людей

Щонайменше 12 людей загинули та ще 10 дістали поранення внаслідок аварії польського туристичного автобуса в Угорщині в ніч на 16 серпня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на угорську поліцію та прем’єр-міністра країни Петера Мадяра.

Аварія сталася на автомагістралі M3 поблизу міста Мезекерестеш на сході Угорщини. Автобус із польською реєстрацією прямував у бік Ньїредьгази, коли з’їхав із прямої ділянки дороги в кювет і перекинувся.

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За попередньою версією поліції, водій міг заснути за кермом. Його взяли під варту.

За даними угорського державного агентства MTI, в автобусі перебували 57 пасажирів і двоє водіїв. На фотографіях із місця аварії видно сильно пошкоджений автобус із вибитими вікнами, що лежить на боці в кюветі. Навколо розкидані речі та валізи пасажирів.

Постраждалих доправили до лікарень.

Польський автобус злетів у кювет, водій міг заснути за кермом / Фото: Reuters

Президент Польщі Кароль Навроцький висловив співчуття родинам загиблих. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що польські консульські служби працюють і перебувають у контакті з угорською владою.