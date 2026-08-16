Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою світу у вправі з обручем

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль чемпіонату світу-2026 у фіналі вправи з обручем.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

За свій виступ у фіналі українка отримала 30,700 бала та посіла перше місце. Срібну медаль виборола італійка Софія Рафаелі, бронзову — Дар’я Варфоломєєв з Німеччини.

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Для Онофрійчук це перше «золото» чемпіонату світу в кар’єрі.

Її перемога також стала першою для України на світових першостях із художньої гімнастики з 2013 року. Тоді Ганна Різатдінова також стала чемпіонкою світу у вправі з обручем.

На ЧС-2026 Онофрійчук відібралася до трьох фіналів. В особистому багатоборстві українка посіла четверте місце, зупинившись за крок від медалі.

Наступним фіналом для Онофрійчук стане виступ у вправі з булавами.