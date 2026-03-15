Старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики В’ячеслав Лаврухін виїхав до Білорусі

Про це повідомила віцепрезидентка Федерації гімнастики України Стелла Захарова в коментарі для Champion.com.

В установі Лаврухін працював в основному зі спортивним гімнастом Ігорем Радівіловим, що є бронзовим призером Олімпіади-2012. Зокрема, у жовтні 2017 року вони удвох отримали нагороди від Національного олімпійського комітету як найкращі спортсмен і тренер місяця.

Про те, що Лаврухін покинув Україну Захарова дізналася на початку 2026 року. Як зазначає президентка Федерації спортивної гімнастики, 62-річний тренер не повідомляв федерацію про своє рішення та загалом не виходив на зв’язок, ігнорував повідомлення та дзвінки. За словами Захарової, Лаврухін перебуває у Білорусі.

“Він був старшим тренером збірної. Федерація робила все можливе і неможливе, щоб його рекомендувати на цю посаду і в жодному разі не втратити одного з провідних тренерів та дати йому можливість працювати. Але Лаврухін поїхав у країну-агресорку [Білорусь], і я засуджую це”, — розповіла Захарова для Champion.com.

“Такого взагалі не має бути, йому має бути закрита дорога в Україну пожиттєво. Це мерзенний вчинок. Це його рішення, він нас не інформував, просто пропав. Ми писали, дзвонили, але він не відповідав. І після цього він раптом опинився у Білорусі. На федерацію жодних повідомлень не приходило, це було повністю інкогніто. Тут не можна звинувачувати міністерство, не можна засуджувати федерацію. Треба засуджувати людину, яка це зробила”, – сказала Захарова.

Як повідомила Захарова, Федерація гімнастики може обмежити після зміни спортивного громадянства лише спортсменів — ухвалити рішення, щоб гімнасти провели перший рік у новій країні поза змаганнями. Натомість щодо тренерів не можна вжити заходів після переходу в іншу збірну, тож УФГ не може накласти обмеження на Лаврухіна.

Також віцепрезидентка Української федерації гімнастики додала, що Лаврухін у своєму рішенні міг керуватися фінансовими міркуваннями.

“У нас не створені умови, в яких було б комфортно працювати тренерам, з гідною зарплатою. А якщо є тренер, який хоче приносити результати, але сидить на зарплаті у 20 тисяч, то вибачте. Коли йому запропонували 5 тисяч євро, то ким він має бути? Ми зіштовхуємося зараз із проблемою, що скоро буде нікому працювати. Ми втрачаємо свій тренерський потенціал. Якщо Міністерство [спорту] платитиме таку зарплату, то ніколи не втримає тренерів. Ось у чому проблема”, — розповіла Захарова.

Натомість головний тренер жіночої збірної України зі спортивної гімнастики Ігор Радівілов сказав, що не мав уявлення про рішення його екстренера переїхати в Білорусь. Лаврухін працював з Радівіловим, як гімнастом до 1 грудня 2024 року, коли гімнаст завершив кар’єру.

“Ми працювали разом понад 20 років. Але останні пів року не мали жодного зв’язку, і про це [його рішення] я дізнався тільки коли він вже переїхав. Я сам був шокований, бо не знав, які в нього думки та плани. [Чи були дзвіночки?] Та ні, ми на такі теми навіть не спілкувалися, все життя пропрацювали на благо країни. В мене навіть думок не було про таке. Не можу нічого сказати. Це його рішення. Для мене це було несподіваним”, – зазначив Радівілов. у коментарі Champion.com.