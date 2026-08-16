FT: У Ferrexpo залишилося кілька тижнів на залучення $100 млн, щоб уникнути банкрутства

Гірничорудна компанія Ferrexpo, один із найбільших виробників залізорудних окатків в Україні, може опинитися перед загрозою банкрутства, якщо найближчими тижнями не зможе залучити щонайменше $100 млн нового фінансування.

Про це пише Financial Times із посиланням на заяви компанії та її керівництва.

За даними видання, Ferrexpo розраховує знайти фінансування до середини вересня, оскільки до цього часу її грошові резерви можуть бути вичерпані. На кінець червня компанія мала близько $27 млн доступних коштів.

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У Ferrexpo заявляють, що немає впевненості в успішному залученні капіталу. Якщо фінансове рішення не буде знайдено, компанія не виключає можливості звернення із заявою про банкрутство.

Додатковим тиском на бізнес, за даними FT, стало неповернення українською державою близько $90 млн ПДВ. Тимчасовий виконувач обов’язків голови ради директорів Ferrexpo Лучіо Дженовезе заявив виданню, що компанія, на його думку, «несправедливо опинилася втягнута» у конфлікт між українською владою та її найбільшим акціонером Костянтином Жеваго. За його словами, Ferrexpo веде переговори з владою.

Становище компанії погіршилося і через війну. Частина працівників була мобілізована, а російські удари пошкодили енергетичну та транспортну інфраструктуру, необхідну для роботи підприємств і експорту продукції.

На початку серпня Ferrexpo призупинила видобуток після того, як російські безпілотники атакували вантаж компанії в Чорному морі. Наразі підприємство продає продукцію зі складських запасів.

Financial Times також зазначає, що Ferrexpo протягом останніх років перебуває у низці податкових та юридичних спорів з українською владою. Засновник і найбільший акціонер компанії Костянтин Жеваго перебуває під українськими санкціями та є фігурантом кримінальних проваджень.

Ще у квітні Ferrexpo попереджала інвесторів, що їй необхідно протягом кількох місяців залучити додатковий акціонерний капітал, щоб уникнути дефіциту коштів. Після цього акції компанії різко подешевшали.

До повномасштабної війни Ferrexpo була одним із великих світових постачальників залізорудних окатків. У 2021 році її річний обсяг продажів становив близько $2,5 млрд, а ринкова капіталізація сягала приблизно $3 млрд.