У Франції вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про виведення понад 500 млн грн

У Парижі колишньому народному депутату та бенефіціару банку “Фінанси та Кредит” вручили повідомлення про підозру. Йдеться про справу щодо виведення понад 519 млн гривень.

Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Ім’я підозрюваного генпрокурор не озвучує, проте, як відомо, власником банку “Фінанси та Кредит” є Костянтин Жеваго.

За інформацією слідства, підозру екснардепу вручили у Франції в межах міжнародної правової допомоги за участю українських прокурорів і слідчих ДБР. Після цього його допитали у статусі підозрюваного.

“Йому інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом”, — написав Кравченко.

За даними правоохоронців, підозрюваний тривалий час фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку та створив ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту установи. Схема передбачала системне виведення коштів через підконтрольні компанії та іноземні фінансові установи — від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшої легалізації коштів за кордоном.

Зазначається, що використовувалися фінансові ресурси банку, зокрема кошти вкладників і рефінансування Національного банку України, у приватних інтересах бенефіціара.

Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.

Під час вручення підозри фігурант заявив про її необґрунтованість і політичний характер переслідування. Розслідування триває.