У Харкові судитимуть 17-річного хлопця за підпал військового авто та локомотива

У Харкові перед судом постане 17-річний хлопець, якого підозрюють у підпалах військового автомобіля та локомотива. За даними слідства, він діяв за інструкціями «куратора» через Telegram і фіксував свої дії на відео.

У Харкові судитимуть юнака, завербованого через Telegram / Фото: Прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За версією слідства, неповнолітнього завербували через месенджер, пообіцявши «легкий заробіток», після чого він перебував у постійному контакті з куратором.

На початку листопада 2025 року підліток проводив розвідку транспортних засобів у Харкові, які могли бути пов’язані з військовими, фотографував їх та надсилав для погодження цілей.

Згодом він обрав військовий позашляховик, придбав запальну суміш і підпалив автомобіль у дворі житлового будинку, перебуваючи на відеозв’язку з куратором.

Пізніше юнак здійснив другий підпал на території залізничного депо «Основа», де облив локомотив горючою рідиною та підпалив його, зафіксувавши це на відео. Збитки від пошкодження тепловоза оцінюються у понад 1,3 млн гривень.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за статтями про перешкоджання діяльності ЗСУ, диверсію та умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, правоохоронці встановлюють особу куратора. За даними прокуратури, винагороду за виконані завдання він не отримав.