На ставку в Люботині чоловік зачепив вудкою високовольтний дріт і загинув

У Люботині Харківської області під час риболовлі загинув 25-річний чоловік. За попередніми даними, він отримав смертельне ураження електричним струмом.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Трагедія сталася 15 серпня на одному зі ставків міста. Чоловік перебував у воді та під час закидання вудки гачком зачепив дріт, який перебував під високою напругою.

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Внаслідок цього він отримав смертельне ураження електричним струмом.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії.