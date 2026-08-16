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        На ставку в Люботині чоловік зачепив вудкою високовольтний дріт і загинув

        Віктор Алєксєєв
        16 Серпня 2026 11:17
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        На Харківщині під час риболовлі загинув 25-річний чоловік / Фото: Нацполіція
        На Харківщині під час риболовлі загинув 25-річний чоловік / Фото: Нацполіція

        У Люботині Харківської області під час риболовлі загинув 25-річний чоловік. За попередніми даними, він отримав смертельне ураження електричним струмом.

        Про це повідомили в поліції Харківської області.

        Трагедія сталася 15 серпня на одному зі ставків міста. Чоловік перебував у воді та під час закидання вудки гачком зачепив дріт, який перебував під високою напругою.

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        Внаслідок цього він отримав смертельне ураження електричним струмом.

        Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

        Поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії.


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