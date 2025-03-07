Суспільство

На Харківщині з крижаної води витягли п’ятьох рибалок, ще двоє загинули
7 Березня 2025 18:24
У Харківській області загинули двоє рибалок / Фото: ДСНС
У Харківській області загинули двоє рибалок / Фото: ДСНС

7 березня на водоймах Харківської області двоє рибалок провалилися на тонкій кризі та потонули. Ще трьох любителів зимової риболовлі врятували співробітники ДСНС, двох витягли з води перехожі.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

У Куп’янському районі в селі Василенкове вирішили порибалити за плюсової температури два брати. Крига не витримала: 47-річного чоловіка врятували, його 51-річний брат загинув.  

У селі Бірки Зміївської громади на ставку Комсомольське потонув 78-річний чоловік.

На Печенізькому водосховищі Старосалтівської громади рятувальники витягли з води 61-річного та 66-річного рибалок. Ще двох сьогодні врятували перехожі на озері Підборівське Безлюдівської громади.  

У Харківській області за день потонули двоє рибалок, ще п’ятьох вдалося врятувати / Фото: ДСНС

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