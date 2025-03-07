На Харківщині з крижаної води витягли п’ятьох рибалок, ще двоє загинули

7 березня на водоймах Харківської області двоє рибалок провалилися на тонкій кризі та потонули. Ще трьох любителів зимової риболовлі врятували співробітники ДСНС, двох витягли з води перехожі.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

У Куп’янському районі в селі Василенкове вирішили порибалити за плюсової температури два брати. Крига не витримала: 47-річного чоловіка врятували, його 51-річний брат загинув.

У селі Бірки Зміївської громади на ставку Комсомольське потонув 78-річний чоловік.

На Печенізькому водосховищі Старосалтівської громади рятувальники витягли з води 61-річного та 66-річного рибалок. Ще двох сьогодні врятували перехожі на озері Підборівське Безлюдівської громади.