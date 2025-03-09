Суспільство

На Харківщині троє людей провалились під кригу
9 Березня 2025 18:23
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Протягом доби в Харківській області сталося 3 випадки на водоймах. Одна особа загинула, ще двох людей надзвичайникам вдалось врятувати, повідомили в ДСНС.

Незважаючи на значне потепління та інтенсивне танення льоду, відчайдухи-рибалки продовжують виходити на небезпечну кригу, ризикуючи власним життям / Фото ДСНС

У селі Мала Данилівка Харківського району на місцевому озері під лід провалився та потонув чоловік 1946 року народження. Рятувальники вилучили тіло загиблого з-під криги.

На ставку у с. Гракове Чугуївського району ДСНСникам вдалось врятувати чоловіка 1989 р.н., який провалився під лід. Рятувальники за допомогою човна доправили потерпілого до берега та передали медикам.

Ще одного 70-річного чоловіка вдалось врятувати з-під криги на Печенізькому водосховищі поблизу селища Старий Салтів. Рибалка провалився під лід на відстані 300 метрів від берега. ДСНСники потерпілого транспортували до берега та передали медикам.


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