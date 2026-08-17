The Telegraph виявив десять секретних баз РФ, з яких дрони можуть долетіти до Варшави

Росія облаштувала щонайменше десять таємних баз із пусковими майданчиками для новітніх далекобійних ударних безпілотників. Частину цих об’єктів уже використовують для атак на Україну, водночас вони становлять потенційну загрозу для країн НАТО.

Про це йдеться у розслідуванні The Telegraph, проведеному на основі супутникових знімків та документів, які опинилися у відкритому доступі.

Журналісти виявили щонайменше 59 нових пускових рейок — механічних напрямних, з яких безпілотники з нерухомим крилом можуть стартувати без використання злітної смуги. Близько 20 із них мають збільшену довжину, що може свідчити про можливість запуску нових важчих і далекобійніших моделей.

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Об’єкти розташовані переважно вздовж російських кордонів з Україною та Білоруссю. Частину центрів управління облаштували на території військових баз і цивільних аеропортів, інші пускові позиції будують у сільській місцевості.

За оцінкою видання, дрони з дальністю близько 1000 кілометрів, запущені з деяких із цих майданчиків, потенційно здатні досягти Варшави. Водночас The Telegraph наголошує, що наразі немає ознак підготовки Росією безпосереднього удару по території НАТО.

Серед нових російських розробок називають реактивні безпілотники «Герань-4» і «Герань-5». Вони можуть розвивати високу швидкість, ускладнюючи роботу протиповітряної оборони, та нести бойову частину вагою до 90 кілограмів.

На одній із досліджених баз, за оцінкою журналістів, достатньо місця для одночасного зберігання понад тисячі дронів. На кількох об’єктах також триває будівництво додаткових пускових установок.

Засновник компанії DroneSec Майк Моннік, який аналізував супутникові знімки, заявив, що Кремль суттєво розширив мережу безпілотних систем для ударів по Україні та створення загрози країнам НАТО.

Представник Альянсу запевнив, що НАТО готове захищати всю територію союзників і продовжить посилювати можливості зі стримування та протидії безпілотникам.