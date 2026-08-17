“Партія Зеленського” і “партія Буданова”: у владі моделюють конфігурацію майбутньої Ради — ЗМІ

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія почав завчасно вибудовувати політичну конфігурацію наступного скликання Верховної Ради під президента Володимира Зеленського. За попередніми оцінками, сформувати нову монобільшість уже не вдасться.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна з посиланням на джерела у владній верхівці.

Співрозмовники видання описують можливу конфігурацію майбутнього парламенту як союз умовної «партії Зеленського», ще не сформованої «партії Буданова» та одного з політичних проєктів, у якому можуть бути інтереси Арахамії. За сприятливих обставин ці сили могли б створити коаліцію.

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Водночас усі ці розрахунки поки мають попередній характер. Перспектив завершення війни та проведення виборів наразі не видно, а суспільні настрої до початку виборчої кампанії можуть суттєво змінитися. «Партія Буданова» також залишається лише умовним позначенням можливого політичного проєкту, а не офіційно створеною партією.

За даними видання, після відставки Андрія Єрмака Арахамія став головним відповідальним за внутрішню політику та роботу парламенту. Він має забезпечувати голоси не лише всередині «Слуги народу», а й серед інших депутатських груп.

Джерела також стверджують, що Арахамія брав активну участь в останніх кадрових перестановках, хоча не відігравав у них головної ролі. Йому приписують вплив на призначення кількох нових міністрів та участь у неформальних переговорах із закордонними партнерами України.