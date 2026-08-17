Світоліна відіграла сім матчболів і вийшла у третє коло WTA 1000 у Цинциннаті

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до третього кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті. У стартовому для себе матчі українка здобула вольову перемогу над 19-річною чешкою Терезою Валентовою.

Поєдинок завершився з рахунком 3:6, 7:6(5), 6:0, повідомляє офіційний сайт WTA.

Світоліна невдало розпочала зустріч і поступилася у першому сеті. У другій партії Валентова отримала одразу сім можливостей завершити матч: п’ять матчболів за рахунку 5:4 і ще два — за 6:5. Українка відіграла всі сім.

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На тайбрейку Світоліна програвала 2:5, однак виграла п’ять розіграшів поспіль і перевела матч у вирішальний сет.

У третій партії українка повністю перехопила ініціативу й не віддала суперниці жодного гейму — 6:0. Матч тривав понад дві години двадцять хвилин.

За час зустрічі Світоліна виконала шість ейсів, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала шість із 12 брейкпойнтів.

У третьому колі українка зіграє проти представниці Китаю Сію Ван, яка перемогла канадку Лейлу Фернандес із рахунком 3:6, 6:2, 6:2.