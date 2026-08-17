Перевірка зору у дітей та дорослих: як часто потрібно відвідувати офтальмолога

Зір може змінюватися поступово, і людина не завжди помічає ці зміни на ранньому етапі. Особливо це стосується дітей, які можуть просто не знати, що бачать гірше за однолітків. Саме тому офтальмологічний огляд важливий не лише тоді, коли вже з’явилися скарги.

Регулярна перевірка дозволяє оцінити гостроту зору, вчасно виявити порушення рефракції та інші зміни й за потреби підібрати відповідну корекцію або лікування.

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Чому важливо регулярно перевіряти зір?

Гострота зору — лише один із показників здоров’я очей. Під час комплексного обстеження офтальмолог може оцінити стан різних структур ока та виявити зміни, які на початкових етапах не обов’язково викликають дискомфорт.

Для дітей профілактична діагностика особливо важлива, оскільки зорова система продовжує формуватися. Порушення зору можуть впливати на навчання, концентрацію та повсякденну активність.

У дорослих регулярні огляди допомагають контролювати вже наявні порушення та своєчасно помічати нові зміни.

Як часто потрібно проходити огляд у офтальмолога?

Єдиної частоти оглядів, однакової для всіх, немає. Вона залежить від віку, стану здоров’я очей, наявності порушень зору та рекомендацій лікаря.

Перевірка зору у дітей

Перший офтальмологічний огляд дитина може проходити ще в ранньому віці, а надалі — відповідно до віку та рекомендацій фахівця.

Планові обстеження особливо важливі перед початком навчання та протягом шкільного періоду. Якщо дитина багато часу проводить із гаджетами, скаржиться на головний біль, швидко втомлюється під час читання або наближає книгу чи екран до очей, перевірку краще не відкладати.

При вже виявлених порушеннях частоту контрольних оглядів визначає дитячий офтальмолог.

Профілактичні огляди дорослих

Дорослим також варто періодично перевіряти зір, навіть якщо гострота зору не змінилася. Особливо це актуально для людей, які мають окуляри або контактні лінзи, багато працюють за комп’ютером, мають захворювання, що можуть впливати на очі, або вже спостерігалися в офтальмолога.

Якщо лікар виявив певні зміни, графік наступних обстежень визначається індивідуально.

Як проходить комплексна перевірка зору?

Консультація офтальмолога — це не лише перевірка таблиці на гостроту зору. Комплексне обстеження дозволяє оцінити рефракцію, внутрішньоочний тиск, стан рогівки, кришталика, сітківки та інших структур ока.

У медичному центрі «Асклепій» консультація офтальмолога включає:

перевірку гостроти зору;

авторефрактометрію;

підбір окулярів за простою рецептурою;

пневмотонометрію;

пахіметрію;

біомікроскопію;

офтальмоскопію.

За результатами обстеження лікар оцінює стан очей, визначає можливі порушення та за потреби рекомендує додаткову діагностику, корекцію або лікування.

Які симптоми є приводом звернутися до офтальмолога позапланово?

Не варто чекати планового огляду, якщо з’явилися зміни зору або незвичні симптоми. Приводом для консультації можуть бути:

погіршення або затуманення зору;

двоїння в очах;

біль, печіння чи відчуття стороннього тіла;

часті головні болі під час зорового навантаження;

поява спалахів, «мушок» або плям перед очима;

підвищена чутливість до світла;

швидка втомлюваність очей.

У дітей звернути увагу варто на примружування, нахил голови під час читання, надмірне наближення до екрана чи книги, труднощі з розгляданням предметів на відстані.

Раптове значне погіршення зору, сильний біль в оці або різка поява великої кількості плям чи спалахів потребують невідкладної оцінки лікаря.

Чому профілактична діагностика допомагає зберегти зір?

Багато порушень зору легше контролювати, якщо виявити їх на ранньому етапі. Регулярні обстеження дозволяють не чекати появи виражених симптомів, а відстежувати стан очей у динаміці.

Для дітей це особливо важливо в період активного формування зорової системи. Якщо офтальмолог виявляє порушення, він може своєчасно призначити необхідну корекцію або додаткові методи допомоги.

У медичному центрі «Асклепій» для дітей також доступне апаратне лікування зору. Його доцільність та конкретну програму лікар визначає після обстеження з урахуванням віку дитини та характеру порушень.

Офтальмологічна допомога в медичному центрі «Асклепій»

У медичному центрі «Асклепій» можна пройти консультацію офтальмолога та комплексну перевірку зору дітям і дорослим.

Обстеження проводиться за допомогою сучасних діагностичних методів на обладнанні світового рівня, а результати дозволяють лікарю оцінити стан очей та визначити подальшу тактику. Для дітей за показаннями може бути рекомендоване апаратне лікування зору.

Не обов’язково чекати, поки погіршення зору почне заважати навчанню, роботі чи повсякденному життю. Регулярна консультація офтальмолога допомагає своєчасно помітити зміни та зрозуміти, яка допомога потрібна саме у вашій ситуації.