Росія масовано атакувала Суми реактивними дронами: є постраждалий

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Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв також про масштабні пожежі на місцях влучань. На момент оприлюднення повідомлень російська атака тривала, а сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.

За попередньою інформацією, російські ударні БпЛА типу «Герань» влучили в об’єкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста. На місці удару спалахнула пожежа.

Пізно ввечері 16 серпня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Суми. Внаслідок ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі постраждала щонайменше одна людина.