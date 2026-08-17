Росія масовано атакувала Суми реактивними дронами: є постраждалий

Пізно ввечері 16 серпня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Суми. Внаслідок ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі постраждала щонайменше одна людина.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
За попередньою інформацією, російські ударні БпЛА типу «Герань» влучили в об’єкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста. На місці удару спалахнула пожежа.
Одночасно реактивні безпілотники атакували приватний сектор Зарічного району. Пошкоджено значну кількість житлових будинків, попередньо відомо про одного постраждалого.
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв також про масштабні пожежі на місцях влучань. На момент оприлюднення повідомлень російська атака тривала, а сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.
На місцях ударів працюють екстрені служби. Остаточні наслідки атаки встановлюються.