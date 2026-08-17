Померла американська акторка Гейден Панеттьєрі — колишня наречена і мати доньки Володимира Кличка

Американська акторка Гейден Панеттьєрі, відома за серіалами «Герої» та «Нешвілл», померла у віці 36 років. Інформацію про її смерть підтвердив представник акторки.

Про це повідомляє ABC News.

«З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи», — заявив батько акторки Скіп Панеттьєрі.

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Він попросив поважати приватність родини, якій необхідний час, щоб пережити втрату. Причину та інші обставини смерті акторки наразі не розкривають.

Панеттьєрі розпочала кар’єру ще в дитинстві. Світову популярність їй принесла роль Клер Беннет у фантастичному серіалі «Герої». Вона також зіграла Джульєтту Барнс у музичній драмі «Нешвілл», за яку двічі номінувалася на премію «Золотий глобус».

Серед інших її робіт — фільми «Згадуючи титанів», «Модна матуся», «Принцеса льоду», «Крик 4» та «Крик 6». Останньою роботою акторки став психологічний трилер «Сновида», який вийшов у січні 2026 року.

У травні Панеттьєрі випустила мемуари «This Is Me: A Reckoning», у яких розповіла про ранню славу, післяпологову депресію, залежність і відновлення, пережите насильство та втрату молодшого брата Джансена.

Гейден Панеттьєрі була колишньою нареченою українського боксера Володимира Кличка. У 2014 році в них народилася донька Кая.