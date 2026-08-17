На Буковині затримали посередницю у схемі для ухилянтів: вилучили гроші, Tesla та BMW

У Чернівецькій області затримали жінку, яку підозрюють у посередництві в оформленні інвалідності та відстрочки від мобілізації. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, електромобіль Tesla Model 3 та позашляховик BMW X5.

Інвалідність за $10 тисяч: у підозрюваної вилучили Tesla Model 3 і BMW X5 / Фото: Нацполіція

За даними Національної поліції, за 10 тисяч доларів жінка обіцяла використати свої зв’язки та вплинути на посадовців районної лікарні.

За версією слідства, медики мали допомогти виготовити необхідні документи та позитивно вирішити питання про встановлення чоловікові групи інвалідності. Надалі це мало стати підставою для отримання відстрочки від мобілізації.

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Підозрювану затримали під час отримання всієї обумовленої суми — 10 тисяч доларів. Під час подальших обшуків поліцейські також вилучили 12,8 тисячі євро, чорнові записи, Tesla Model 3 та BMW X5.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 350 тисяч гривень застави.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до оформлення документів для уникнення мобілізації. Операцію проводили працівники поліції спільно з контррозвідкою СБУ за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.