Володимир Кличко відреагував на смерть екснареченої та матері його доньки — акторки Гайден Панеттьєрі

Спортсмен Володимир Кличко відреагував на смерть голлівудської акторки Гайден Панеттьєрі — своєї колишньої нареченої та матері їхньої доньки Каї. Він заявив, що родина переживає час глибокого шоку і горя.

Про це Володимир Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

“Звістка про трагічну смерть Гайден глибоко мене засмучує. Вона пішла з цього світу надто рано. Гайден була, хоч уже й не моєю партнеркою, але важливою частиною мого життя та матір’ю нашої доньки Каї”, — написав він.

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За його словами, вона побудувала неймовірну кар’єру завдяки величезному таланту, водночас зіткнувшись із темними сторонами дуже вимогливої індустрії.

“Ніщо не зітре час, який ми провели разом, або місце, яке вона займала в нашому житті”, — зазначив Кличко.

Він також пообіцяв завжди говорити доньці про її матір із повагою та зробити все, щоб Кая пам’ятала, якою людиною вона була. Кличко висловив співчуття батькам Гайден, її друзям і шанувальникам та попросив поважати приватність родини у цей складний час.