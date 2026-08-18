Зеленський запропонував кандидатури міністрів оборони та закордонних справ: проєкти постанов уже в Раді

18 серпня на сайті Верховної Ради з’явилися проєкти постанов про призначення нових керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ. Президент Володимир Зеленський запропонував призначити Євгенія Хмару міністром оборони, а Андрія Сибігу — головою МЗС.
Відповідні документи опубліковані на офіційному сайті Верховної Ради.
У парламенті зареєстровані два відповідні проєкти постанов — №15523 та №15524.
Раніше народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк повідомляв, що голосування за ці кадрові рішення у Верховній Раді очікується 19 серпня.
Тож остаточне рішення щодо призначення Хмари та Сибіги має ухвалити парламент.