Безугла назвала дві причини повернення до фракції “Слуга народу”

Народна депутатка Мар’яна Безугла пояснила, чому знову приєдналася до парламентської фракції “Слуга народу”. За її словами, це потрібно для створення спецкомісії щодо військової юстиції та стабільної участі у всіх нарадах.

Про це Мар’яна Безугла написала у Facebook.

“Пояснювала, чому повернулась у “Слугу народу”: аби створити спецкомісію щодо військової юстиції, яку не може очолювати позафракційний нардеп, а також мати стабільне право брати участь у всіх нарадах, не мовчати там, звісно. Можливо, це тимчасово”, — заявила депутатка.

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Нагадаємо, 18 серпня під час засідання Верховної Ради перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко повідомив про вступ Безуглої до складу фракції “Слуга народу”.

“Відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту ВР та поданої заяви повідомляю про вступ народного депутата України Безуглої Мар’яни Володимирівни до складу депутатської фракції політичної партії “Слуга народу”, — сказав Корнієнко.