На Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації: перелік населених пунктів

На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів

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Маршрути евакуації вже відпрацьовані спільно з правоохоронцями, органами місцевого самоврядування та волонтерами. Для евакуйованих передбачені супровід і допомога в транзитному центрі.

“У Калиновому, Чорноглазівці та Карасівці також запроваджено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми”, — йдеться в повідомленні.