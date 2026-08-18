        Суспільство

        На Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації: перелік населених пунктів

        Галина Шподарева
        18 Серпня 2026 17:42
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        Евакуація цивільних / Фото: Поліція Харківщини
        Евакуація цивільних / Фото: Поліція Харківщини

        У Богодухівському районі Харківської області розширили зону обов’язкової евакуації. Виїхати мають жителі чотирьох населених пунктів Золочівської громади, загалом 142 людини.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Рішення ухвалили 18 серпня на засіданні Ради оборони області.

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        Обов’язкова евакуація стосується селища Калинове та сіл Чорноглазівка, Карасівка і Миронівка.

        “У Калиновому, Чорноглазівці та Карасівці також запроваджено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми”, — йдеться в повідомленні.

        Загалом переміщення потребують 142 людини, серед них шестеро дітей та одна маломобільна особа.

        Маршрути евакуації вже відпрацьовані спільно з правоохоронцями, органами місцевого самоврядування та волонтерами. Для евакуйованих передбачені супровід і допомога в транзитному центрі.


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