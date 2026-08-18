        Суспільство

        На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів

        Галина Шподарева
        18 Серпня 2026 14:49
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        Евакуація дітей / Фото: МВС України
        Евакуація дітей / Фото: МВС України

        У Синельниківському районі Дніпропетровської області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів. Заходи проводитимуть у Миколаївській, Петропавлівській та Українській громадах.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        Протягом місяця на безпечніші території мають вивезти 2177 дітей.

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        Батькам, опікунам та законним представникам допомагають Нацполіція і благодійні організації.

        Маршрути евакуації визначають з урахуванням безпекової ситуації. Для вивезення людей використовують броньовані автомобілі та бронежилети.

        Спочатку евакуйованих доставляють до транзитних центрів.

        “Далі, якщо це необхідно, допомагають із розселенням”, — зазначили в ОВА.


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