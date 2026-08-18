Розбещував та ґвалтував вихованок понад 30 років: на Полтавщині підозрюють керівника танцювального ансамблю

На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів

“Далі, якщо це необхідно, допомагають із розселенням”, — зазначили в ОВА.

Маршрути евакуації визначають з урахуванням безпекової ситуації. Для вивезення людей використовують броньовані автомобілі та бронежилети.

У Синельниківському районі Дніпропетровської області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів. Заходи проводитимуть у Миколаївській, Петропавлівській та Українській громадах.