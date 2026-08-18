На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів

У Синельниківському районі Дніпропетровської області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів. Заходи проводитимуть у Миколаївській, Петропавлівській та Українській громадах.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Протягом місяця на безпечніші території мають вивезти 2177 дітей.
Батькам, опікунам та законним представникам допомагають Нацполіція і благодійні організації.
Маршрути евакуації визначають з урахуванням безпекової ситуації. Для вивезення людей використовують броньовані автомобілі та бронежилети.
Спочатку евакуйованих доставляють до транзитних центрів.
“Далі, якщо це необхідно, допомагають із розселенням”, — зазначили в ОВА.