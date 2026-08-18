У Кропивницькому правоохоронці витягли таксиста з авто та застосували силу до пасажирки: ДБР відкрило справу

ДБР розслідує дії правоохоронців під час мобілізаційних заходів після появи в соцмережах відео із силовим затриманням водія таксі у Кропивницькому. На записі також зафіксовано застосування сили до його пасажирки.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, правоохоронці працювали у складі групи оповіщення. На поширеному відео видно, як вони силоміць витягують водія таксі з автомобіля.

Реклама

Реклама

Також зафіксовано застосування сили до його пасажирки та нецензурні висловлювання на її адресу — йдеться в повідомленні.

Слідчі перевіряють, чи були дії правоохоронців правомірними, та встановлюють обставини.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.