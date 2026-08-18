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        У Кропивницькому правоохоронці витягли таксиста з авто та застосували силу до пасажирки: ДБР відкрило справу

        Галина Шподарева
        18 Серпня 2026 19:25
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        Таксист, до якого у Кропивницькому поліцейські застосували силу / Фото: ДБР
        Таксист, до якого у Кропивницькому поліцейські застосували силу / Фото: ДБР

        ДБР розслідує дії правоохоронців під час мобілізаційних заходів після появи в соцмережах відео із силовим затриманням водія таксі у Кропивницькому. На записі також зафіксовано застосування сили до його пасажирки.

        Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

        За даними ДБР, правоохоронці працювали у складі групи оповіщення. На поширеному відео видно, як вони силоміць витягують водія таксі з автомобіля.

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        Також зафіксовано застосування сили до його пасажирки та нецензурні висловлювання на її адресу — йдеться в повідомленні.

        Слідчі перевіряють, чи були дії правоохоронців правомірними, та встановлюють обставини.

        Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.


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