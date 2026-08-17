        Події

        ЗСУ уразили базу ударних дронів і засоби управління в окупованому Криму

        Сергій Бордовський
        17 Серпня 2026 14:18
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        Російські ударні дрони типу "Гербера" / Скриншот
        Російські ударні дрони типу "Гербера" / Скриншот

        У ніч проти 17 серпня Сили оборони України уразили місце зберігання, підготовки та запуску російських ударних безпілотників у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. На території об’єкта спалахнула пожежа, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        Також українські військові атакували наземну станцію управління безпілотниками «Оріон» у Новофедорівці.

        В Оленівці було уражено наземний ретранслятор, який російські війська використовували для керування ударними дронами типу «Герань» і «Гербера».

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        Крім того, Сили оборони завдали удару по пункту зв’язку та живлення ретранслятора БпЛА на Тендрівській косі Херсонської області.

        Ступінь пошкодження російських військових об’єктів наразі уточнюється. У Генштабі наголосили, що удари по ключових цілях противника триватимуть.


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