        Суспільство

        В Україні запрацюють ще 50 камер автофіксації: де та коли посилять контроль

        Галина Шподарева
        18 Серпня 2026 21:37
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        Комплекс автоматичної фіксації порушень ПДР / Фото: sud.ua
        Комплекс автоматичної фіксації порушень ПДР / Фото: sud.ua

        З 20 серпня на дорогах України почнуть працювати ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. Після їх запуску загальна кількість таких камер у країні зросте до 426.

        Про це повідомили у патрульній поліції України.

        Нові комплекси встановили як у містах, так і на трасах у низці областей. Найбільше нових камер запрацює у Рівному, Житомирі, а також на дорогах Київської, Рівненської, Закарпатської, Львівської та інших областей.

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        Окремі комплекси з’являться у Смілі, Чернівцях, Миколаєві та Стрию. Повний перелік місць розташування камер поліція оприлюднила разом із напрямками, де вони контролюватимуть рух.

        Водночас один комплекс автофіксації у Мукачеві на вулиці Івана Франка, 74 відключили від системи.

        Нові комплекси не встановлюватимуть у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. У патрульній поліції пояснюють, що в регіонах, де тривають активні бойові дії, система автоматичної фіксації порушень ПДР не працює.


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