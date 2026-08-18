Зеленський зустрівся з новими послами чотирьох країн: хто прибув до Києва

18 серпня президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини. Під час зустрічей ішлося про підтримку України, оборонну співпрацю, енергетику та підготовку до зими.

Про це повідомили в Офісі президента.

Новими послами стали Златін Крастев від Болгарії, Тііна Інтельман від Естонії, Анджані Кумар від Індії та Борис Руге від Німеччини.

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З болгарським послом Зеленський обговорив розвиток двосторонніх відносин, енергетичну співпрацю та безпеку. З представницею Естонії — підтримку України, рух до ЄС і НАТО та оборонну співпрацю, зокрема Drone Deal.

Під час розмови з послом Індії йшлося про розвиток торгівельно-економічних відносин. З послом Німеччини Зеленський обговорив спільне оборонне виробництво, зокрема дронів, підтримку українського бюджету та армії, підготовку енергетики до зими й посилення ППО.

“Путін не зупинив війну й не хоче цього робити. Тому ми маємо бути готові”, — заявив Зеленський.