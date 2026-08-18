Біля Запорізької АЕС вибухнув дрон: одна людина загинула, 16 постраждали, — МАГАТЕ

18 серпня біля Запорізької АЕС на автобусній зупинці для персоналу вибухнув дрон. Унаслідок інциденту постраждали 16 працівників і підрядників, одна людина загинула.

Про це йдеться в повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії.

Вибух стався сьогодні близько 06:00. Директор ЗАЕС поінформував команду агентства, що це був найтяжчий інцидент, з яким зіткнулася станція.

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МАГАТЕ також повідомили про атаки у промисловій зоні Запорізької АЕС. Водночас про пошкодження, які могли б вплинути на ядерну безпеку, не повідомлялося.

“Закликаю військове командування, відповідальне за ці дії, а також усіх, хто завдає ударів по атомних електростанціях та/або їхньому персоналу, негайно припинити ці неприйнятні дії, які створюють великі ризики для ядерної безпеки”, — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.