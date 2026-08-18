Федоров закликав до виборів під час війни: що пропонує

Ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна має знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить відновити повноцінний демократичний процес навіть у разі тривалої війни. За його словами, це має включати можливість голосування для військових, українців за кордоном і жителів прифронтових регіонів.

Відеозвернення Михайло Федоров опублікував в Youtube.

«Якщо війна триватиме ще рік, два-три, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці знову зможуть обирати свою владу? Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії», — сказав він.

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За словами Федорова, для проведення виборів під час тривалої війни необхідно окремо вирішити питання безпеки та участі різних груп виборців.

“Ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. Потрібно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей у прифронтових регіонах. Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату”, — заявив він.

Також Федоров заявив, що Україна, на його думку, може одночасно вести війну та залишатися демократією.

“Вибори — це не лише бюлетень. Це момент, коли влада знову приходить до громадянина і говорить: “Ось ми це зробили. Тепер ви вирішуєте, чи довіряєте нам далі”. І саме цей принцип відрізняє демократичну державу від системи, де влада сама вирішує, коли суспільство може її оцінювати”, — сказав Федоров.

Він також додав, що українська демократія “не повинна залежати від доброї волі Кремля”.