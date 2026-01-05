Зеленський повертає Дмитра Кулебу у команду: що відомо

Сьогодні, 5 січня, Президент України провів зустріч із колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Володимир Зеленський заявив про важливість посилення українського голосу у світі та повідомив про домовленість визначити напрями подальшої взаємодії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

“Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії”, – написав президент.

Реклама

Реклама

Як пише РБК-Україна, сьогоднішня зустріч з ексголовою МЗС Дмитром Кулебою може бути пов’язана із тим, що Зеленський шукає нові формати роботи Служби зовнішньої розвідки.

“Це ще один канал інформації про те, що кажуть наші партнери, як вони загалом оцінюють ситуацію. Щоб надавати президенту більше альтернатив для ухвалення рішень”, – розповіло поінформоване джерело.

За його словами, Зеленський також давно задумувався над тим, щоб знайти нову системну позицію для Кулеби. Але, підкреслив співрозмовник, багато чого залежить від амбіцій та бажань самого ексміністр.

“Йдеться або про спеціальний формат роботи, в якості радника чи представника президента, формального чи неформального. Або ж про те, щоб Кулеба очолив ту чи іншу інституцію”, – зазначив співрозмовник видання, зокрема маючи на увазі й Службу зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, у відставку з посади голови СБУ подав Василь Малюк. Тимчасовим виконувачем обов’язків глави СБУ призначено керівника Центру спецоперацій “А” Євгенія Хмару, тоді як остаточне кадрове рішення має ухвалити парламент. Радницею президента з питань економічного розвитку стала Христя Фріланд. Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника Офісу президента Кирила Буданова.