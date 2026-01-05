Малюк все ж таки залишає посаду голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Василь Малюк залишає посаду голови Служби безпеки України та зосередиться на реалізації асиметричних спеціальних операцій проти Росії. За словами президента, цей напрямок має стати найсильнішим у світі.

Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з Василем Малюком. Зеленський зазначив, що подякував Малюку за бойову роботу та запропонував йому зосередитися саме на асиметричних операціях проти окупанта і російської держави. Президент також повідомив, що разом із Малюком обговорив кандидатури для призначення нового глави СБУ та наголосив, що для посилення цього напряму є необхідні ресурси й політична підтримка.

Окремо Зеленський поінформував про зустріч із начальником Центру спецоперацій «А» СБУ Євгеном Хмарою. Він подякував українським спецпризначенцям за вагомі результати під час повномасштабної війни та заявив, що досвід ЦСО «А» буде масштабовано, а також триває підготовка нових спеціальних операцій.

Своєю чергою Василь Малюк підтвердив, що залишає посаду голови СБУ та залишається в системі служби для реалізації асиметричних спецоперацій світового рівня, які, за його словами, і надалі завдаватимуть ворогу максимальної шкоди. Він наголосив, що сильна та сучасна спецслужба є запорукою безпеки держави, подякував президенту, колективу СБУ, бойовим побратимам і народу України, а також висловив віру в справедливий мир і розквіт України.