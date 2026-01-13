Рада звільнила з посади голови СБУ Василя Малюка

13 січня Верховна рада підтримала звільнення з посади голови Служби безпеки України Василя Малюка За відповідне рішення проголосувало 235 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Зараз проаналізуємо. На інші звільнення, де теж не голосував Голос та ЄС, Рада сьогодні давала 265-270 голосів. По звільненню Малюка лише “за” – 235. Тобто десь 35 голосів втратили. Але зверніть увагу на розкладку. Це питання було найбільш проблемним у залі на цьому тижні”, – написав нардеп.

Раніше повідомлялося, що після звільнення Малюк залишиться в системі СБУ, проте від адміністративного керівництва перейде до прямого кураторства асиметричних операцій.

Зараз обовʼязки голови СБУ виконує генерал-майор Євген Хмара.