У СБУ підтвердили затримання двох високопосадовців обласних управлінь Служби безпеки

У Рівненській області викрили спробу організувати корупційну схему за участі посадовців СБУ. З бізнесмена вимагали 620 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.

Про це повідомили в СБУ.

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ, яких підозрюють у спробі налагодити протиправну схему в Рівненській області.

За матеріалами справи, організатори схеми через посередника вимагали 620 тисяч доларів від керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За ці кошти вони обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, яке раніше було розпочате щодо його компанії.

Правоохоронці затримали організаторів схеми та їхнього спільника під час передачі понад 270 тисяч доларів. Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони з доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних. Фігурантам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Посади та прізвища у СБУ не розкривають, проте, як раніше повідомляв нардеп Олексій Гончаренко, йдеться про начальника ГУ СБУ в м. Києві та Київській області та заступника начальника СБУ в Рівненській області.