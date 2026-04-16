Удар КАБами по Запоріжжю: загинула людина, є поранені

Російські війська завдали авіаудару по житловому району Запоріжжя, застосувавши три керовані авіабомби. Унаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.
Про це повідомили в Нацполіції та ДСНС. За даними правоохоронців, одна з бомб влучила по території релігійного закладу, де перебували люди. Загинув чоловік, ще двоє осіб дістали поранення.
У ДСНС уточнили, що загалом травмовано щонайменше трьох людей. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу, дані щодо кількості потерпілих уточнюються.
Внаслідок ударів зруйновано магазин та пошкоджено навколишні об’єкти, зокрема житлові будинки і транспорт. Також виникла пожежа автомобіля на площі близько 10 кв. м, яку рятувальники ліквідували.
На місці працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники, медики, патрульні поліцейські та волонтери. Правоохоронці документують наслідки атаки як воєнний злочин.