США затримають постачання зброї до Європи через війну з Іраном — Reuters

США повідомили низці європейських країн про можливі затримки у постачанні раніше замовленого озброєння через війну проти Ірану. Йдеться про дефіцит окремих видів зброї та боєприпасів на тлі тривалих бойових дій на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ять джерел, обізнаних із ситуацією. За їхніми словами, затримки стосуватимуться кількох європейських країн, зокрема в Балтійському регіоні та Скандинавії. Частина озброєння була придбана за програмою Foreign Military Sales, однак ще не доставлена.

Як зазначають джерела, упродовж останніх днів американські посадовці в двосторонніх повідомленнях попередили європейських партнерів про ймовірні відтермінування поставок. Білий дім і Держдепартамент переадресували запити до Пентагону, який не надав коментаря.

Затримки свідчать про те, що війна проти Ірану, яка почалася 28 лютого після авіаударів США та Ізраїлю, суттєво виснажує запаси критично важливого озброєння США. Європейські чиновники скаржаться, що це ставить їх у складне становище.

У межах програми FMS іноземні держави купують американське озброєння за підтримки та погодження уряду США. Адміністрація Дональда Трампа раніше закликала союзників по НАТО збільшувати закупівлі американської техніки, щоб перекласти частину відповідальності за оборону Європи на самі європейські країни.

Водночас затримки постачань уже тривалий час викликають невдоволення в європейських столицях, де дедалі частіше розглядають альтернативу у вигляді озброєння власного виробництва. У США пояснюють ситуацію потребами війни на Близькому Сході та критикують європейців за недостатню допомогу у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Ще до війни з Іраном США вже витратили мільярди доларів на постачання зброї, зокрема артилерії, боєприпасів і протитанкових ракет, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році та початку операції Ізраїлю в Газі наприкінці 2023 року.

З початку кампанії проти Ірану Тегеран випустив сотні балістичних ракет і дронів по країнах Перської затоки. Більшість із них було перехоплено, зокрема за допомогою ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3, які також використовує Україна для захисту енергетичної та військової інфраструктури.

Йдеться про затримки постачання різних видів боєприпасів, які можуть використовуватися як у наступальних, так і в оборонних цілях, зазначили джерела.