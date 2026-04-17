Шахтар пройшов АЗ і пробився до 1/2 фіналу Ліги конференцій

Донецький Шахтар зіграв унічию з нідерландським АЗ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій і вийшов до півфіналу турніру. За сумою двох зустрічей український клуб зберіг перевагу, здобуту в першому матчі.

Про це повідомляє Чемпіон. Матч завершився з рахунком 2:2, що дозволило «гірникам» пройти далі завдяки перемозі 3:0 у першій грі. У першому таймі команди не забивали, хоча Шахтар мав більше моментів.

На 58-й хвилині Аліссон відкрив рахунок після передачі Кауана Еліаса. Згодом АЗ відповів двома голами: на 73-й хвилині Єнсен зрівняв рахунок ударом зі штрафного, а на 80-й Шин вивів нідерландський клуб уперед. Втім, вже на 83-й хвилині Мейрелліш відновив паритет, скориставшись контратакою після замін.

У підсумку матч завершився внічию 2:2, чого вистачило Шахтарю для виходу до півфіналу Ліги конференцій, де він зіграє проти переможця пари Фіорентина – Крістал Пелес.