Російська влада повідомила про нічну атаку безпілотників під Петербургом

У Ленінградській області Росії вночі заявили про атаку безпілотників та роботу ППО. За даними місцевої влади, нібито збито 12 дронів, повідомляється про незначні пошкодження.

Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Спочатку він заявив про загрозу БПЛА в повітряному просторі регіону та попередив про можливе зниження швидкості мобільного інтернету. Згодом повідомляв про збиття спершу трьох, потім чотирьох безпілотників.

Пізніше, за його словами, кількість нібито збитих дронів зросла до 12. У Ломоносовському районі внаслідок падіння БПЛА зафіксували пошкодження одного транспортного засобу та вікон сусідньої будівлі. Також повідомлялося про падіння уламків у Виборзькому районі без наслідків.

За попередньою інформацією російської сторони, постраждалих немає, бойова робота ППО триває, дані уточнюються.