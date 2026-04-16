Українські дрони вдарили по 16 цілях: уражено ЗРК, бази “Іскандер” і нафтобази

У ніч на 16 квітня підрозділи Сил безпілотних систем Птахи Мадяра завдали комбінованого удару по ешелонованій системі оборони, ураження та забезпечення росіян. Загалом уражено 16 військових цілей.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Зокрема, у Криму уражено дві бази розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” у населених пунктах Міжгір’я та Курортне.

Реклама

Реклама

Також зафіксовано ураження зенітних ракетних комплексів “Панцир” у Феодосії, “Оса-АК” у населеному пункті Водяне Донецької області та “Бук-М1” у населеному пункті Багатівка Запорізької області.

У Криму уражено нафтобази “Октябрське” та Глибокий Яр, а також склад боєприпасів 758 центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ у районі Міжгір’я.

Крім того, у населеному пункті Гірне Донецької області знищено технічний пункт забезпечення, майстерню та склад безпілотників “Рубікон”.